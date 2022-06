Un Rolex da 8mila euro. E’ il regalo che sarebbe stato fatto alla bambina per la prima comunione, la stessa in omaggio della quale alcuni giorni fa genitori e amici di famiglia avevano organizzato un corteo di auto di lusso per le strade di Napoli.

Napoli, corteo di auto di lusso e Rolex da 8mila euro per la prima comunione

A documentare la consegna del costosissimo orologio alla festeggiata un video caricato su Tik Tok e condiviso dal consigliere Francesco Emilio Borrelli. “Francesco, questo è un altro video della prima comunione – scrive il lettore che ha inviato il filmato -, quella con il corteo di auto di lusso. Un Rolex di almeno 8000 euro è stato regalato alla bambina. La famiglia risulterebbe vivere in una casa popolare”.

“E’ una vicenda sulla quale stiamo andando a fondo”, ha tuonato laconico il consigliere regionale. Nella clip si vede la bambina vestita a festa e con una vistosa collana d’oro al petto aprire un cofanetto contenente un Rolex, presumibilmente un modello che costa circa 8mila euro. Ovviamente dal filmato non è possibile indagare sull’autenticità dell’orologio ma i protagonisti del video sarebbero gli stessi autori del corteo di auto di lusso che hanno scorazzato da corso Umberto a Mergellina a inizio giugno. In quella circostanza fu uno centauro a documentare la sfilata di vetture a tutto gas per le vie del lungomare.