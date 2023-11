A Napoli, davanti a una vetrina al Vomero, sono stati trovati dei petardi fatti in casa. A notarli e a lanciare l’allarme, intorno alle 22 di ieri sera, un medico del servizio di emergenza 118 che non era al lavoro. I petardi erano posizionati in via Giotto di fronte all’ingresso di una concessionaria. Non è chiaro se si sia trattato di un tentativo di attentato o di uno scherzo di cattivo gusto.

Petardi al Vomero: indagano i carabinieri

Sul posto è intervenuta la polizia municipale, poi i Vigili del Fuoco e i carabinieri della compagnia Vomero che, insieme agli artificieri, hanno rimosso i petardi e li hanno posti sotto sequestro.

Dai primi esami tecnici condotti sul materiale esplosivo, è emerso che uno dei due ordigni era stato acceso, ma nonostante ciò, non ha detonato. Altre verifiche sono ancora in corso per capire se sia trattato di un atto intimidatorio o di altre possibili minacce.