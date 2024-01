In un drammatico episodio di violenza urbana avvenuto a Napoli, una donna è stata aggredita e rapinata della pensione della sua figlia disabile. La Polizia di Stato ha recentemente arrestato il responsabile, un uomo di 64 anni.

Napoli, rapina donna che ha ritirato pensione per la figlia disabile

La brutale rapina si è verificata in via Duomo, nel centro storico. Una donna, dopo aver ritirato la pensione per la figlia disabile presso l’ufficio postale, è stata selvaggiamente aggredita. Il rapinatore, un uomo di 64 anni, l’ha colpita ripetutamente con pugni e gomitate per impossessarsi del danaro contante. Successivamente il 64enne si è dato alla fuga.

Le fasi del raid

L’aggressore, con una strategia premeditata, aveva osservato la donna all’interno dell’ufficio postale di piazza Matteotti, seguendola poi per diversi chilometri fino a via Duomo. Un complice in scooter lo assisteva a distanza. La polizia, dopo un’indagine meticolosa e l’analisi dei filmati di videosorveglianza della zona, è riuscita a identificare e arrestare il responsabile, un uomo di 64 anni, quasi a distanza di un anno.

Il successo dell’indagine si deve in gran parte all’uso avanzato della tecnologia. La Squadra Mobile di Napoli ha esaminato i filmati di videosorveglianza pubblica e privata e utilizzato sistemi sofisticati di riconoscimento targhe, elementi cruciali che hanno portato all’identificazione dell’aggressore.