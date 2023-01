Rita De Crescenzo arriva al teatro ‘Metropolitan’ di Sant’Anastasia. Non ci andrà in veste di spettatrice, ma porterà in scena il suo spettacolo il prossimo 24 febbraio. Una bella notizia per i suoi fan che la seguono quotidianamente su Tiktok, ma sui social si è scatenata subito la polemica.

Napoli, Rita De Crescenzo arriva in teatro: è polemica sui social

Ad esempio, il giornalista Domenico Nocerino – direttore della rivista “Opinio Juris – Law & Politics Review” – ha pubblicato la foto della locandina ed ha commentato: “Istantanea di un declino culturale probabilmente inarrestabile”. Tantissime le reazioni al suo post. C’è, ad esempio, chi scrive: “Che degrado morale, il simbolo della vrenzulamma napoletana. Gente pur di fare soldi si venderebbe la dignità. Un buon padre di famiglia che si spacca la schiena non porta a vedere questa depravata. I bimbi d’oggi già escono difettati, mancano solo i cattivi esempi. Una che non ha mai studiato, che non ha mai lavorato Non può fare teatro. Eduardo de Filippo si sta rivoltando nella tomba”.

Appena una settimana fa la nota tikoker napoletana è stata in ospedale per un intervento di SLEEVE gastrectomy, cioè bypass gastrico. Era stata lei a farlo sapere ai suoi follower in una serie di video pubblicati sul social cinese, alcuni dei quali registrati anche mentre era al Fatebenefratelli. L’influencer ha aggiornato quotidianamente circa le sue condizioni di salute e, a distanza di una settimana, sembra proprio che si sia ripresa e che ora stia meglio.