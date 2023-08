Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia Napoli Centro tra le pizzerie e i locali più affollati del capoluogo partenopeo. Nell’ultima operazione, sono diverse le sanzioni elevate ai commercianti per irregolarità o per carenze igienico-sanitarie riscontrate nelle cucine.

Napoli, ristoranti da incubo e cucine sporche al centro: sanzioni e un locale sequestrato

È il caso di un ristorante situato in via Speranzella, ai Quartieri Spagnoli: qui, i militari dell’Arma hanno sanzionato il titolare di un noto ristorante perché all’interno sono state appurate gravi carenze igienico-sanitarie. L’attività è stata sequestrata. Il commerciante dovrà pagare una multa di ben 3mila euro.

Un altro caso analogo si registra in un altro ristorante a Napoli, questa volta in via San Giovanni Maggiore Pignatelli, a pochi passi dal Chiostro di Santa Chiara. E, ancora, nella stessa zona un altro locale è stato sospeso per la sporcizia trovata negli ambienti destinati alla preparazione degli alimenti. Sanzionati molti tassisti in sosta e transito nell’area portuale davanti piazza Municipio. Per uno di questi è scattata la sospensione della licenza.