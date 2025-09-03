Logoteleclubitalia

Napoli, rissa tra minorenni a Bagnoli: 7 denunciati. Ci sono feriti

Ancora violenza giovanile a Napoli. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato 8 soggetti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per rissa. Gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via di Pozzuoli per la segnalazione di una rissa tra giovani.

Napoli, rissa tra minorenni a Bagnoli: 7 denunciati. Ci sono feriti

 

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno notato 7 ragazzi che presentavano gli abiti strappati ed alcune ferite, accertando, altresì, che un altro giovane era stato soccorso da personale del 118 e trasportato presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini. Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che i predetti erano rimasti coinvolti in una lite scaturita da futili motiviGli indagati sono stati denunciati dalla Polizia e deferiti all’autorità giudiziaria.

Banner Union2 Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto