Ancora violenza giovanile a Napoli. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato 8 soggetti, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per rissa. Gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via di Pozzuoli per la segnalazione di una rissa tra giovani.

Napoli, rissa tra minorenni a Bagnoli: 7 denunciati. Ci sono feriti

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno notato 7 ragazzi che presentavano gli abiti strappati ed alcune ferite, accertando, altresì, che un altro giovane era stato soccorso da personale del 118 e trasportato presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini. Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che i predetti erano rimasti coinvolti in una lite scaturita da futili motiviGli indagati sono stati denunciati dalla Polizia e deferiti all’autorità giudiziaria.