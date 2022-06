Rissa a colpi di sedie e tavolini in pieno giorno a Napoli, in via Tribunali. Nel video pubblicato sul canale social del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, si notano un gruppo di persone che se le danno di santa ragione senza risparmiarsi un colpo.

Napoli, rissa in pieno centro

Stavolta ad esserne protagonisti sono alcuni ristoratori della zona e commercianti abusivi che se le sono date di santa ragione, colpendosi anche con sediate e tavolinate, sotto gli occhi increduli e terrorizzati dei turisti in via dei Tribunali, nel Decumano Maggiore. Il motivo? Sono gli spazi pubblici da occupare per tavoli, tavolini e suppellettili di vario genere e natura.

“Laddove non ci sono regole ognuno impone la sua e finisce sempre per vincere il più forte. Questo gravissimo fatto in pieno giorno. Una scena assurda e vergognosa che contribuisce a screditare ancora una volta l’immagine di Napoli. Il fatto poi che i protagonisti di questa violenza siano persone che dovrebbero lavorare e stare a stretto contatto con i turisti ci lascia alquanto perplessi”, scrive il Comitato Vivibilità Cittadina che ha denunciato anche il fatto.