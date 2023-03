Si era reso irreperibile per 9 mesi. Fino a quando i Carabinieri hanno rintracciato Giovanni Risi, 42enne di Napoli, nella sua abitazione: l’uomo si era nascosto nell’armadio, convinto che i militari non avrebbero mai ispezionato l’appartamento e in particolare la camera da letto.

Napoli, ricercato da 9 mesi: Carabinieri scovano 42enne nell’armadio

Un tentativo maldestro, quello del 42enne, che ora dovrà scontare la sua pena in carcere. Più volte Risi non si era fatto trovare in casa, ma gli uomini della Benemerita non hanno mai mollato la presa. Ieri, però, i carabinieri della stazione Napoli-Stella hanno bussato di nuovo alla sua porta: nell’appartamento, però, c’era ancora una volta la moglie. Ai militari la donna ha riferito di essere sola in casa e di non sapere dove si trovasse il marito.

A quel punto, però, i Carabinieri, anziché dare una veloce occhiata, hanno perquisito l’abitazione guardando attentamente in ogni stanza. Quando hanno aperto la cabina armadio lo hanno trovato all’interno, coperto dai vestiti. Per lui, quindi, sono scattate le manette: l’uomo è stato accompagnato nel carcere di Poggioreale.