Dopo una notte di bonifiche e riasfaltatura è stata riaperta la Tangenziale di Napoli al traffico veicolare. Rimossi i circa 20mila litri di carburante persi ieri dall’autocisterna ribaltatasi tra le uscite del Vomero e di Fuorigrotta.

Napoli, riaperta la Tangenziale dopo l’incidente: sequestrato il cellulare dell’autista

Da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che poteva provocare una strage se fosse stato attivato qualsiasi tipo di innesco in grado di dare fuoco alla benzina riversata su entrambe le corsie. Ciò che è certo, al momento, è che alla guida del mezzo c’era un 66enne, miracolosamente uscito illeso. L’uomo, intorno alle 12 e 50, avrebbe perso il controllo del veicolo per poi ribaltarsi. In maniera autonoma si è poi tratto in salvo tirandosi fuori dall’abitacolo. Ha riportato solo lievi contusioni.

L’autista è stato sottoposto ai controlli tossicologici di routine. Sarà però da accertare l’andamento della velocità a cui sta viaggiando e soprattutto se si sia lasciato distrarre dal telefonino. Proprio il cellulare del 66enne è finito sotto sequestro e verrà analizzato dagli esperti e dagli investigatori della Polizia Stradale per verificare se al momento dell’incidente fosse attivo e quale app fosse eventualmente aperta.