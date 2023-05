E’ rottura. Insanabile, forse, anzi quasi sicuramente. La Pec, la vera colpevole, forse, anzi quasi sicuramente. Spalletti sia prima che dopo la gara con l’Inter gioca di metafore dagli “stivali” a “tarpare le ali” e via dicendo.

Napoli, è rottura tra Mister Spalletti e De Laurentiis

Ieri le sue parole dopo la bella vittoria con l’Inter non lasciano molte interpretazioni e speranze: “Il discorso ormai è definito, non è che si cambia idea tutti i giorni. È un discorso che viene da lontano, stando dentro al lavoro dal mattino alla sera uno matura delle “robe” perché c’è da esibire questo spettacolo tutte le volte. Se non sei convinto di dargli tutto quello che merita, questa piazza, è giusto fare dei ragionamenti. Si fanno dei ragionamenti e si arriva ad una conclusione e poi si va dritti. Non è che ci sia piovuta addosso”.

Insomma Luciano Spalletti dal 5 giugno non sarà più l’allenatore del Napoli. Entro quella data i suoi legali invieranno lettera di dimissioni alla SSC Napoli rifiutando di sottoscrivere l’opzione unilaterale. De Laurentiis, che auspicava un ultimo vertice dopo la famosa cena, accetterà le dimissioni ma molto probabilmente chiederà al tecnico di restare fermo un anno per evitare sgradite sorprese. Spalletti sarebbe pronto all’anno sabbatico. Il patron del Napoli sperava ancora nel colpo di coda. Non a caso non aveva affondato con nessun candidato, perché riteneva ancora possibile un passo indietro del tecnico toscano. Che non c’è stato. Ma da oggi tutto è possibile. De Laurentiis è pronto all’ennesima rifondazione, vedremo con chi.

Futuro allenatore: in pole position Vincenzo Italiano, Thiago Motta e Antonio Conte

Nelle ultime ore però circolano con insistenza voci su nomi di allenatori che potrebbero sostituire quello attuale. Da Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina, a Thiago Motta del Bologna. Ma al presidente della società sportiva non dispiacerebbe anche Antonio Conte, ora alla guida del Tottenham. Siamo ancora nel campo delle ipotesi e tutto potrebbe cambiare man mano che andrà a definirsi il futuro di Mister Spalletti.