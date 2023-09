La città di Napoli si mobilita e scende in piazza per commemorare Giovanbattista Cutolo, il 24enne ucciso in piazza Municipio. Centinaia di persone si sono radunate in piazza Bellini per inscenare una manifestazione di solidarietà e vicinanza ai familiari dopo i drammatici fatti di mercoledì notte.

Napoli scende in piazza al fianco dei genitori di Giovanbattista: “Giustizia per Giovanni”

Il corteo è partito da piazza Bellini e sta sfilando tra le strade del centro. A guidare l’esercito silenzioso di cittadini che sono scesi in strada per dire “no” a ogni forma di violenza la mamma del 24enne. “Giustizia per Giovanni”, recita lo striscione che campeggia davanti al corteo.

L’iniziativa è del tutto pacifica e non si registrano al momento incidenti. Tanti gli slogan pronunciati dai manifestanti. Tra i tanti, “Giovanni è amore” e “no fine pena mai per l’assassino”. In questo momento la processione spontanea di cittadini si trova nei pressi di piazza Matteotti e proseguirà per piazza Municipio, teatro dell’omicidio. Attesa, intanto, per l’udienza di convalida di domani del provvedimento di fermo del 16enne reo confesso.