Tentativo di rapina culminato in sparatoria. È questa la ricostruzione di quanto avvenuto questa notte in via Foria, dove i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti per l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco.

Napoli, reagisce a tentativo di rapina in via Foria: malvivente esplode un colpo di pistola

Così come accertato dai militari dell’Arma, due persone sarebbero state vittima di una tentata rapina. Uno dei rapinatori, dopo aver tentato invano di sottrarre una catenina d’oro alle vittime, avrebbe esploso un colpo d’arma da fuoco per poi darsi alla fuga.

Per fortuna non ci sono feriti. I carabinieri hanno eseguito gli accertamenti di rito. Rinvenuto in strada un bossolo 7,65mm. Indagini in corso per ricostruire dinamica e rintracciare i responsabili.