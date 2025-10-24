Un ragazzo di 16 anni è stato individuato e collocato in una comunità dopo essere stato riconosciuto come il presunto autore di una rapina di scooter compiuta con una pistola.

Napoli, rapinatore già a 16 anni: armato di pistola ruba uno scooter. Preso

L’operazione è stata portata a termine dalla Polizia di Stato di Napoli, al termine di un’attività investigativa minuziosa che ha permesso di ricostruire l’intero episodio. Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di Secondigliano sotto il coordinamento della Procura per i Minori, si sono basate sull’analisi di numerosi filmati di videosorveglianza, incroci di dati e riscontri investigativi.

Le prove raccolte hanno consentito di delineare un quadro indiziario grave a carico del minore, poi raggiunto dal provvedimento restrittivo. Sono ancora in corso approfondimenti per identificare i complici della rapina.