Rapina una donna di un cellulare in piazza De Nicola e poi si dà alla fuga ingaggiando un rocambolesco inseguimento con la Polizia. A finire in manette un 34enne di Casoria.

Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e San Carlo Arena, durante un servizio di controllo in piazza Enrico De Nicola, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, un uomo le aveva sottratto il cellullare per poi fuggire a bordo di uno scooter in direzione di via Foria.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato il prevenuto in via Crocelle a Porte San Gennaro dove, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo in direzione di via Foria.

Dopo un lungo inseguimento, durante il quale il prevenuto ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, giunti in via Stadera, gli agenti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 5 cellulari dei quali il soggetto non ha saputo dare giustificazione circa la provenienza.

Per tale motivo, un 34enne di Casoria con precedenti di polizia, anche specifici è stato tratto in arresto per furto e denunciato per ricettazione. Il motoveicolo utilizzato per commettere il reato è stato sequestrato e sono state contestate tre violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica.