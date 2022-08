Violenta rapina in centro a Napoli, poliziotti arrestano immigrato irregolare sul territorio nazionale. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, sono intervenuti in piazza Garibaldi, nei pressi della Stazione Centrale, per la segnalazione di una rapina.

Napoli, violenta rapina nel traffico cittadino

Gli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha raccontato che, poco prima, mentre si trovava in auto ferma nel traffico, era stata avvicinata da due persone a bordo di uno scooter il cui passeggero era sceso dal mezzo e l’aveva colpita al volto impossessandosi del suo cellulare per poi darsi alla fuga a piedi in via Poerio.

In quei frangenti, la vittima ha indicato agli operatori il malvivente che è stato raggiunto e, con difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato e trovato in possesso del telefonino.

L’uomo, un 36enne nigeriano irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina aggravata, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; infine, il cellulare è stato restituito al legittimo proprietario.