Afferra tutto il denaro contenuto nella cassa poi, prima di andarsene, colpisce con una bottiglia di vetro il negoziante che aveva appena rapinato. Per fortuna la vittima sta bene ed è anche riuscita a riconoscere il criminale grazie ad una foto mostratagli dai militari. In un’indagine lampo, i Carabinieri hanno arrestato un 19enne dei Quartieri Spagnoli, già noto alle forze dell’ordine. Dovrà rispondere di rapina e lesioni aggravate.

Napoli, rapina l’incasso e spacca una bottiglia sulla testa di un negoziante

Il raid risale a ieri pomeriggio. Sono le 15 in via Speranzella, una delle principali arterie stradali che attraversa i Quartieri Spagnoli. Un negoziante del quartiere ha da poco riaperto e c’è già un primo cliente. Lui lo saluta, ma in cambio riceve una risposta inaspettata: una minaccia. Il giovane ha il volto scoperto e vuole l’incasso custodito nella cassa. Racimola così 1870 euro, poi colpisce il negoziante alla testa con una bottiglia di vetro.

A quel punto il rapinatore si dà alla fuga, ma la vittima riesce ad allertare immediatamente i carabinieri e poi a raggiungere il pronto soccorso del nosocomio più vicino.

Le indagini

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Centro raccolgono le immagini di sorveglianza registrate dalle telecamere in zona e le testimonianze di alcuni passanti, individuando un profilo simile a quello descritto dal commerciante. Ed è proprio l’esercente a riconoscere il rapinatore attraverso una foto che gli viene sottoposta dai militari dell’Arma.

Ricevuta conferma, gli uomini in divisa danno un’accelerata alle indagini e rintracciano il 19enne in largo Baracche, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Il giovane è ora in carcere, dove è in attesa di giudizio.