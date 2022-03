Rapina lampo ad Agnano, nel noto ristorante-friggitoria-girarrosto “La Capannina Rossa”. Nella serata due uomini, di cui uno armato di pistola, si sono introdotti all’interno del noto locale per rubare l’incasso della giornata.

Come si vede nel video pubblicato sui social dai gestori del girrarrosto, il malvivente punta l’arma contro un cliente che era in attesa della consegna, mentre l’altro ha svuotato la cassa contente il denaro presieduta da una donna anziana.

Un colpo fulmineo durato pochissimi secondi ma che ha terrorizzato tutti i presenti. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso in volto i rapinatori e le drammatiche fasi dell’atto criminale.

Raffaele e Gennaro Moccia, proprietari della struttura, hanno deciso di pubblicare il video – consegnato anche alle forze dell’ordine – e sfogarsi sui social:

“Dal 1984 un locale storico come il nostro a Napoli, non aveva mai avuto la spiacevole esperienza di subire una rapina. Nonostante lo spavento (e le condizioni del periodo storico non aiutano di certo).

Noi siamo sempre carichi e portiamo avanti con onore e dignità la nostra attività di famiglia e non di certo quest’episodio possa farci odiare questa città ma sappiamo bene quanto i napoletani ci amano. Infatti già da stasera saremo aperti per voi tutti. Grazie mille per l’affetto e la solidarietà che ci state già dimostrando in queste prime ore.”