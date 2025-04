Una giovane di 25 anni, residente a Napoli per motivi di studio, è stata minacciata e perseguitata dal suo ex fidanzato, portando la ragazza a vivere nel terrore. La vicenda, che ha preso piede dopo la fine di una breve relazione, ha spinto la giovane a chiudersi in casa, temendo per la propria incolumità.

Napoli, ragazza di 25 anni perseguitata dall’ex: minacce di morte e coltello in videochiamata

La ragazza, originaria della provincia di Salerno, ha denunciato il suo ex compagno ai carabinieri la scorsa settimana, accusandolo di stalking e minacce. Secondo quanto riferito, l’uomo ha iniziato a tormentarla dopo che lei ha deciso di terminare la relazione. I messaggi inviati dall’ex fidanzato sono diventati sempre più minacciosi e intimidatori: “Ti conviene dirmi dove sei” e “Mò è guerra”, accompagnate da minacce di morte.

Le minacce sono proseguite con insistenza anche dopo che la ragazza si è rivolta alle forze dell’ordine. La 25enne, che ha fornito ai carabinieri chat e messaggi vocali come prove, ha dichiarato di essere stata anche minacciata con un coltello durante una videochiamata. “Ti ammazzo, non ti farò più vedere nessun altro”, avrebbe detto l’uomo, mostrando il coltello davanti alla telecamera.

In seguito alla denuncia, i carabinieri hanno attivato il “codice rosso”, un sistema di protezione per le vittime di violenza domestica. Nonostante ciò, la giovane ha continuato a ricevere telefonate minatorie da un numero privato, con l’ex che avrebbe anche dichiarato di essere stato in carcere per omicidio e di essere pronto a compiere atti di violenza per vendetta.

La ragazza, terrorizzata dalle minacce, si è rifugiata in casa e ha interrotto ogni contatto con l’uomo, che non ha smesso di perseguitarla. La situazione è ora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di tracciare i movimenti dell’ex fidanzato per prevenire ulteriori aggressioni.