Imprenditore napoletano nella morsa del racket si ribella al suo estorsore e lo denuncia. I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli hanno arrestato, su richiesta della DDA, un 47enne accusato del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Napoli, racket in via dell’Epomeo: riconosciuto da titolare e dipendente finisce in carcere

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Napoli – D.D.A, condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Bagnoli, insieme a quelli della Stazione Carabinieri Rione Traiano, tra i mesi di settembre e ottobre 2023, è scattata dopo la denuncia sporta da un imprenditore locale, titolare di un’attività commerciale in via dell’Epomeo, a seguito delle ripetute richieste estorsive ricevute.

Gli investigatori hanno raccolto gravi e diversi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato. In particolare, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza della zona, si è potuto risalire al veicolo utilizzato per la commissione del reato, consentendo la completa identificazione dell’indagato ed il successivo riconoscimento sia da parte della vittima che da un suo dipendente. Il 47enne è attualmente in carcere.