Reso noto dalla UEFA il calendario della fase a gironi della Champions. Il Napoli esordirà fuori casa con il Braga mercoledì 20 settembre alle 21.

Napoli in Champion’s, esordio il 20 settembre con il Braga

Il secondo appuntamento invece sarà due settimane dopo, il 3 ottobre, allo stadio Maradona, quando la squadra di Rudi Garcia accoglierà il Real Madrid con il ritorno di Ancelotti.

Per la terza partita della fare a gironi, i partenopei saranno in Germania, a Berlino, il 24 ottobre, contro l’Union di Leonardo Bonucci per poi ospitare i tedeschi in casa l’8 novembre.

Le ultime due sfide vedranno la squadra di Garcia far visita al Real al Bernabeu il 29 novembre. Gli azzurri concluderanno infine il girone contro il Braga in casa il 12 dicembre.