NAPOLI. Una ragazza di 22 anni in cerca di lavoro come segretaria si è imbattuta in un’amara sorpresa dopo aver risposto ad un annuncio pubblicato su un sito specializzato.

Subito dopo le prima battute di una conversazione tramite WhatsApp, la giovane ha capito che la figura realmente ricercata non era quella di segretaria bensì di “accompagnatrice”. La 22enne, che ha denunciato tutto pubblicamente tramite la piattaforma Tik Tok, si è rivolta al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e a La Radiazza.

“Questa persona ha pubblicato un annuncio su un sito in cui diceva di cercare una persona con ruolo di segretaria a via Chiaia (Napoli). Nel momento in cui ho mandato il curriculum lui mi ha contattato per poi chiamarmi e telefonicamente ha detto che cercava una ragazza per farsi accompagnare tra Svizzera, Belgio, Francia e che dovevo vestirmi per bene. Dopodiché ha iniziato a dire che è rimasto colpito dalla mia bellezza perché lui cercava qualcuna bella come me e che il lavoro dipendeva tutto da me, da come mi sarei vestita, se fossi stata disinibita, se mi fossi mostrata uno spirito libero e tutte cose estremamente fuori da un contesto lavorativo di segretaria”, ha raccontato la ragazza su Tiktok.

“Sarei dovuta andare due volte a settimana nel suo palazzo in via Chiaia e se fossi stata brava avrei potuto guadagnare anche 200 euro, la ragazza precedente ha iniziato con 50 euro e poi ha iniziato a guadagnare 7000/8000 euro. In pratica voleva una escort!“, ha aggiunto la 22enne. La giovane ha spiegato di aver realizzato il video, in cui ha denunciato l’episodio, per mettere in guardia le persone. “Io avuto la “fortuna” di aver fatto questo colloquio al telefono ma se fossi andata lì magari avrei vissuto un inferno. Non è la prima volta che capita che annunci di lavoro si rivelano proposte per escort a cui pagano 150 euro a sera”, ha concluso.

Il commento di Borrelli e Similioli

Sulla vicenda sono intervenuti Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli. “Siamo disgustati – dicono -. Abbiamo chiesto di verificare la società indicata nell’annuncio (anche l’effettiva esistenza) e soprattutto di intraprendere azioni severe contro il soggetto autore della proposta indecente e vergognosa denunciato dalla ragazza”.

“Il fenomeno degli annunci fasulli utilizzati per circuire giovani ed adescare donne e ragazze è in continua crescita – aggiungono – per cui servono misure atte a contrastarlo e chi se ne rende protagonista deve pagare caro. Approfittare della necessità di lavorare delle persone è inqualificabile”.