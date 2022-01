Paura nella notte, noto pub a fuoco. L’incendio si è sviluppato, secondo le prime ricostruzioni, attorno alle ore 2,30 di questa notte a Pianura. Ad andare in fiamme i locali di una paninoteca che si trova in via Montagna Spaccata. Le fiamme non sembrano aver causato gravi danni all’interno dell’attività.

Napoli, pub in fiamme

Sul posto sono giunti ii vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e i Carabinieri per i rilievi del caso. I militari dell’arma hanno acquisito le immagini di video sorveglianza per cercare di ricostruzione la dinamica. Non è da escludere che le fiamme siano di natura dolosa.