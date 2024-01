Prova a asuperare con l’auto un bus dell’Anm: non ci riesce. A quel punto insegue la conducente, blocca il mezzo e aggredisce l’autista. È il grottesco episodio avvenuto questa mattina in via Foria, nel cuore del centro storico di Napoli.

Napoli, prova a superare bus dell’Anm: non ci riesce. Picchia l’autista

L’automobilista avrebbe provato ripetutamente a superare il mezzo dell’Anm, senza però riuscirci perché la strada era troppo stretta. Dopo vani tentativi, quando la carreggiata gliel’ha consentito, ha superato il bus, si è messo di traverso e poi è sceso dall’auto per insultare e minacciare la conducente. Vittima è una 40enne della linea bus 147, una giovane autista proveniente da agenzia per il lavoro somministrato. La conducente ha sporto denuncia ai carabinieri

A denunciare l’accaduto è Marco Sansone, sindacalista Usb, che racconta: “”L’episodio di stamattina sottolinea ancora una volta le difficoltà in cui prestano servizio i lavoratori front line del trasporto pubblico locale – afferma Marco Sansone dell’Esecutivo Confederale Regionale USB Campania. Non solo gli autisti dell’ANM devono confrontarsi con la pessima viabilità della città di Napoli, devono fare i conti anche con atteggiamenti aggressivi ed arroganti da parte di incivili che pensano di poter fare ciò che vogliono nei riguardi del personale front line senza subire alcuna conseguenza – continua Sansone -. Continuiamo a ritenere insufficiente il presidio del territorio. Speriamo che dalla denuncia della lavoratrice si riesca a risalire all’aggressore attraverso le telecamere dell’autobus”.