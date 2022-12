Sospiro di sollievo a Napoli: il sangue di San Gennaro si è sciolto alle 10 e 56. Si rinnova così il miracolo del Santo Patrono della città. In festa la comunità dei fedeli.

Napoli, si è sciolto il sangue di San Gennaro alle 10 e 56

Come anticipa l’Ansa, si è ripetuto a Napoli il prodigio del sangue di San Gennaro, in una delle tre date in cui viene esposto alla venerazione dei fedeli durante l’anno. Nella giornata di oggi si celebra l’episodio del 1631, quando il simulacro del santo, esposto ai piedi del Vesuvio, fermò i flussi piroclastici che travolsero le città di Portici e Torre Annunziata. Un’eruzione che costò la vita a più di 3mila persone.

Questa mattina il sangue era apparso solido durante la classica esposizione dell’ampolla. Tuttavia, dopo un nuovo tentativo, il miracolo si è compiuto alle 10,56, accompagnato dall’applauso dei fedeli. Ad annunciare il prodigio il fazzoletto bianco sventolato dall’officiante. Quello di oggi viene indicato come il ‘miracolo laico’ perché avviene nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, gestita dalla omonima Deputazione. Si tratta di un’istituzione laica nata il 13 gennaio 1527 per un voto della città al patrono di Napoli e della Campania.