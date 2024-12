Napoli, presentati i vertici di Unicommercio: Luigi Sequino Presidente area metropolitana

È stato presentato ieri a Napoli il nuovo board di Unicommercio, l’associazione di professionisti e imprese nata per sostenere lo sviluppo del territorio. A guidare il direttivo metropolitano sarà Luigi Sequino, che ha sottolineato l’importanza di un modello associativo innovativo per favorire la crescita economica locale. Particolare attenzione sarà rivolta anche al terzo settore, come evidenziato dalla vicepresidente Valeria Esposito. Grande soddisfazione è stata espressa da Marcello Lala, presidente nazionale Unicommercio

All’evento, moderato da Giovanni Palladino, hanno partecipato numerosi imprenditori e politici, tra cui Ettore Rosato e Giulio Di Donato. Presente anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha sottolineato il ruolo strategico di queste iniziative associative in un momento di forte sviluppo e crescita economica per la città.