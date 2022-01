È stato finalmente identificato e denunciato dagli agenti di Polizia, l’uomo che in questi giorni si aggirava per le vie del centro di Napoli, aggredendo e picchiando donne a caso che passeggiavano in strada.

Si tratta di A.S., 45enne senza fissa dimora con pregiudizi di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio che, all’esito delle attività svolte, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali e violenza privata.

Napoli, le aggressioni

L’uomo aveva picchiato già diverse donne con schiaffi e pugni. Lo scorso 16 dicembre a bordo di un treno metropolitano sulla tratta Napoli-San Giovanni-Pozzuoli, aveva colpito una donna con un violento schiaffo obbligandola a lasciare il vagone.

L’ 8 gennaio 2022 in via Monteoliveto una donna era stata violentemente colpita con un pugno alla testa da un uomo che, immediatamente dopo, si era dato alla fuga. La vittima aveva riportato un trauma contusivo ecchimotico dell’emivolto destro con edema perioculare destro e prognosi di 5 giorni.

Il successivo 9 gennaio 2022 in via Vittoria Colonna una donna era stata aggredita con un pugno al volto riportando un trauma contusivo del naso e del labbro superiore con escoriazione e prognosi di gg. 5