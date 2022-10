Operazione congiunta della Guardia di Finanza e della Squadra Mobile di Napoli oggi, 25 ottobre, contro un’organizzazione criminale dell’area est di Napoli dedita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, traffico di cocaina ed estorsione. A finire in manette 12 persone su delega della Dda di Napoli. Tra di loro anche una donna.

Napoli, colpo alla camorra: 12 arresti per cocaina ed estorsione

Le indagini sono scattate da una serie di estorsioni tentate e consumate a danno di due contrabbandieri. Gli indagati avevano messo infatti in campo una serie di comportamenti allo scopo di recuperare la somma di 130.000 euro, corrispondente al valore di un carico di sigarette fuorilegge che l’organizzazione criminale aveva affidato alle vittime ma che era stato perduto dopo un sequestro avvenuto l’8 ottobre del 2020.

Nel corso delle investigazioni, svolte da ottobre 2020 ad aprile 2021, è stata monitorata l’attività del sodalizio criminale nella zona orientale di Napoli, non solo in relazione alle estorsioni ma anche al traffico di cocaina. Il provvedimento eseguito questa mattina è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari. Dei dodici arresti messi a segno questa mattina 11 sono di custodia cautelare in carcere e uno ai domiciliari. Sono tutti ritenuti gravemente indiziati dei delitti di contrabbando di T.L.E, traffico di cocaina ed estorsione, aggravati dal metodo mafioso.

Custodia in carcere per:

DI NAPOLI Umberto cl’ 90;

DI NAPOLI Alessandro cl’93;

FRENNA Salvatore cl’ 84;

CHIVASSO Giovanni cl’ 77 ;

FIUME Patrizio cl’ 82;

DANIELE Salvatore cl’ 76;

DANIELE Ciro cl’ 73;

DANIELE Giuseppe cl’ 97;

VENERUSO Giuseppe cl’93;

PIACENTE Bruno cl’ 77;

CLEMENTE Ciro cl’ 85;

Gli arresti domiciliari per: