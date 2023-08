Emergono dettagli inquietanti sull’incidente mortale avvenuto ad Agnano dove ha perso la vita un 65enne, Giovanni Sorrentino, in via Astroni. L’uomo stava attraversando le strisce pedonali quando sarebbe stato travolto da un centauro che stava impennando.

Agnano, travolto da moto che impenna mentre attraversa sulle strisce pedonali: morto sul colpo

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Municipale, il pedone sarebbe stato investito da un 24enne a bordo di una Kawasaki z900. La vittima era appena scesa dall’autobus. Il giovane avrebbe perso il controllo durante un’impennata, travolgendo fatalmente il pedone, che è morto sul colpo. Gli interventi di soccorso si sono rivelati inutili e il cuore di Giovanni ha smesso di battere.

“Assurdo tutto questo. Siamo davvero stanchi di assistere a questi stragi – commenta il parlamentare Francesco Emilio Borrelli -. Tra un mese ricorrerà l’anniversario della morte di Elviza Zibra, travolta ed uccisa a Via Caracciolo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali da un folle che correva ed impennava a tutta velocità. Noi continueremo a lottare per fare in modo che, in nome di Elvira e di tutte le vittime innocenti, si fermi questa follia adottando gli opportuni dispositivi e misure di sicurezza contro l’alta velocità e mandando in galera, a lungo, i delinquenti dell’asfalto”.