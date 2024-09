Napoli, pazienti del reparto di neurologia imbavagliati e legati ai letti: scatta indagine interna

Pazienti imbavagliati e legati ai letti con le lenzuola. Scatta indagine interna all’ospedale San Paolo di Napoli.

Shock nel reparto di Neurologia dell’ospedale San Paolo di Napoli come racconta il Mattino, dove alcuni pazienti sono stati legati al letto con mezzi di fortuna, creando una situazione di estremo disagio e sofferenza. Il caso è emerso grazie a video e testimonianze che documentano una pratica disumana e ingiustificabile, soprattutto nei confronti di pazienti anziani e fragili.

In un filmato inquietante in possesso di chi ha denunciato l’accaduto, si vedono pazienti legati ai letti con pezzi di lenzuolo. Le immagini mostrano persone anziane immobilizzate, con mani e piedi bloccati alle barriere dei letti, una pratica che ricorda più una punizione che una cura. Le persone coinvolte, incapaci di muoversi, sono costrette a trascorrere ore in quella posizione, sedate per sopportare il dolore fisico e psicologico.

Uno dei pazienti, identificato come G.C., un uomo di 92 anni con un passato militare, è stato ricoverato per problemi neurologici il 2 settembre. In stato confusionale, G.C. ha vissuto una degenza che sarebbe dovuta essere curativa, ma si è trasformata in una sorta di prigionia. Legato al letto, incapace di muoversi o chiedere aiuto, è stato trovato in uno stato deplorevole da una persona estranea che, notando le sue condizioni, ha cercato di contattare i parenti. Dopo le denunce dopo l’inchiesta de Il Mattino sono scattate le indagini interne da parte dell’Asl Napoli 1 Centro.

“Scenario allarmante”

“Assolutamente giusto e doveroso far partire le indagini interne che dovranno accertate ciò che è stato denunciato e capire se il personale sanitario che ha agito in quel modo, legando i pazienti, ha avuto tali disposizioni da altri. Si tratta di uno scenario allarmante che rende ben chiara la situazione dei pazienti negli ospedali campani e anche delle difficoltà del personale sanitario, sempre in sotto numero. Ho parlato con i vertici della Asl per chiedere la massima attenzione a questa vicenda”, questo il commento del deputato dell’Alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli.