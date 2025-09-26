Napoli, paziente urla a telefono: rimproverata, prende a schiaffi la dottoressa

Momenti di tensione ieri all’ospedale Monaldi di Napoli, dove i carabinieri della Compagnia Vomero sono intervenuti a seguito di un’aggressione. Presa a schiaffi una dottoressa, a finire nei guai una giovane di 26 anni.

Napoli, paziente parla a voce troppo alta a telefono: rimproverata, prende a schiaffi la dottoressa

Secondo quanto ricostruito, un’infermiera avrebbe più volte invitato la 26enne a parlare a bassa voce mentre era al telefono, poiché il tono alto disturbava i pazienti ricoverati nell’area di degenza. La giovane, invece di calmarsi, avrebbe reagito insultando l’operatrice sanitaria. La situazione è rapidamente degenerata quando una dottoressa, intervenuta per riportare la calma, è stata colpita con uno schiaffo dalla 26enne. Chiamati dal personale ospedaliero, i carabinieri hanno raggiunto il reparto, identificato la donna e proceduto a denunciarla.