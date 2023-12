Ennesima aggressione ai danni del personale sanitario campano. Questa volta la violenza all’ospedale del Mare di Ponticelli dove un giovane di 30 anni ha staccato a morsi il dito di un infermiere.

Napoli, 30enne stacca a morsi il dito di un infermiere e dà un cazzotto a una donna

A darne notizia è la pagina “Nessuno Tocchi Ippocrate”. Protagonista un 30enne con problemi psichici: il personale lo prende in carico cercando di somministrare la terapia ma il ragazzo si dimena, i camici bianchi provano in tutti i modi a contenerlo. Ma improvvisamente l’uomo sferra un morso sulla mano di un infermiere tranciandogli di netto il dito della mano.

La furia aggressiva dell’uomo non finisce qui, di fatto sferra un cazzotto in pieno volto ad una infermiera mandandola KO. L’infermiere è attualmente ricoverato nel reparto di ortopedia dell’Ospedale del Mare, purtroppo non è stato possibile ricucire il dito: domani, quando sarà dimesso dal reparto andrà a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. “Da oggi – ironizza con amarezza la pagina di “Nessuno Tocchi Ippocrate” – abbiamo anche il personale sanitario mutilato di guerra.