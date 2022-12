A poche ore dalla Vigilia di Natale i Carabinieri del Nas di Napoli, impegnati in una serie di operazioni di controllo, hanno scoperto un laboratorio di pasticceria fresca da incubo nel centro storico di Napoli.

Napoli. Panettoni, dolci e pesce tra blatte e scarafaggi

Al suo interno tra panettoni e dolci natalizi c’era di tutto: sporcizia, ragnatele, scarafaggi con una diffusa presenza di blatte. L’attività è stata chiusa con effetto immediato. Tra l’altro, il titolare è stato anche denunciato perché è risultato allacciato abusivamente al gas metano.

Nel corso di altri controlli nella zona di Porta Nolana, sequestrate sia due tonnellate di pesce in cattivo stato di conservazione, sia altre due tonnellate di ortaggi e carne prive di tracciabilità.

Sospese le licenze per una pescheria, cinque minimarket ed un ristorante per gravi carenze igienico-sanitarie: anche qui, diffusa presenza di blatte all’interno. Le multe complessive hanno raggiunto i 42mila euro. Non solo Napoli: a Caserta, infatti, è stata sospesa un’attività di produzione dolciaria: non aveva autorizzazioni ed è stata trovata in gravi carenze igienico-sanitarie. Anche in questo caso sequestrati 500 panettoni, tutti privi di tracciabilità, e dal valore commerciale complessivo di circa 12mila euro.