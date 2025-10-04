Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nel corso delle ultime ventiquattro ore in due distinti interventi condotti nei quartieri Vicaria-Mercato e Materdei. In manette sono finiti un 33enne di origine nigeriana e un 48enne napoletano, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Napoli, operazioni anti-droga: due arresti nel giro di 24 ore

Il primo episodio si è verificato in via Calasanzio, dove gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato anno notato il 33enne mentre cedeva un piccolo involucro in cambio di denaro. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato di fuggire e ha opposto resistenza, ingaggiando una breve colluttazione con i poliziotti. Una volta bloccato, è stato trovato in possesso di circa 9 grammi di eroina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Nel secondo intervento, gli agenti del Commissariato Dante hanno fermato, nel quartiere Materdei, un 48enne napoletano che si aggirava con atteggiamento sospetto nei pressi di un palazzo. Sottoposto a controllo, l’uomo aveva con sé 70 euro in contanti e le chiavi di una cantina nello stesso stabile. All’interno del locale, la Polizia ha scoperto circa 80 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e una pistola replica priva del tappo rosso, con caricatore e due cartucce a salve.

Entrambi gli uomini sono stati tratti in arresto: il 33enne dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale, mentre il 48enne è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni rientrano nell’ambito dei controlli straordinari del territorio disposti dalla Questura di Napoli per il contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di droga nei quartieri cittadini.