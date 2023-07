Omicidio ieri tra le 23 e la mezzanotte a Napoli. Ucciso a colpi di pistola Pasquale Sesso, 44 anni.

Omicidio a Napoli, ucciso Pasquale Sesso

Teatro del delitto il Pallonetto di santa Lucia. Secondo una prima ricostruzione, I sicari sono entrati in azione in via Egiziaca a Pizzofalcone, crivellando con ben 10 colpi la vittima. Si tratta del fratello del più noto Gennaro, ritenuto esponente del clan Mazzarella.

Sesso non si è reso conto dell’arrivo dei killer, la cui azione è stata fulminea. I due sicari, dopo il raid, sono spariti senza lasciare tracce. La vittima intanto è stata trasposta all’ospedale Pellegrini ma è deceduta durante il trasporto.

La stesa

Nella stessa serata, poco prima dell’omicidio, sempre in via Egiziaca sarebbero stati esplosi dei colpi di pistola a mo’ di stesa. I due episodi potrebbero essere collegati. Sul caso indaga la Polizia di Stato. Il delitto sembrar maturato nell’ambito del contesto camorristico della zona.