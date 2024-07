La Corte dei Conti della Campania ha rilevato condotte negligenti da parte di dirigenti scolastici dell’Istituto Comprensivo “Ignazio di Loyola” di Napoli, che hanno provocato un danno erariale superiore ai ventiseimila euro.

Napoli, occupano abusivamente l’alloggio del custode di una scuola: danno per 26mila euro

Le indagini condotte dai carabinieri hanno rivelato che l’ex alloggio del custode della scuola, deceduto da oltre dieci anni, è stato occupato illegittimamente dai suoi eredi. Questi ultimi hanno anche utilizzato abusivamente la fornitura idrica destinata all’istituto.

I dirigenti scolastici, ai quali sono stati inviati inviti a dedurre, erano a conoscenza della situazione ma non l’hanno mai denunciata. Di conseguenza, il comune, proprietario dello stabile, non ha potuto intraprendere le azioni necessarie per liberare i locali e richiedere risarcimenti agli occupanti abusivi, che possedevano anche i codici d’allarme della scuola.

Tra i familiari del defunto custode identificati, figura un uomo che in passato è stato arrestato per coltivazione di piante di marijuana nel cortile dell’istituto, adiacente all’alloggio.