Raffaele Imperiale continua a riservare colpi di scena. Oggi il GUP di Napoli, Maria Luisa Miranda, gli ha inflitto una nuova condanna: 15 anni e 8 mesi di reclusione e confisca dell’isola al largo di Dubai, messa a disposizione delle autorità italiane il 27 novembre del 2023.

Napoli, nuova condanna per il boss Imperiale: 15 anni e 8 mesi di reclusione

Il verdetto per il boss dei Van Gogh e per altri 19 suoi collaboratori giunge al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. La Procura di Napoli (PM De Marco) aveva chiesto 15 anni e 10 mesi per Imperiale. È stato condannato anche il suo socio, Bruno Carbone, a 14 anni di reclusione.