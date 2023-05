Momenti di terrore si sono vissuti in un supermercato a Napoli. Un 29enne, gambiano e senza fissa dimora, ha minacciato con un coltello e dei cocci di vetro i dipendenti perché non voleva pagare la merce che aveva prelevato dagli scaffali.

Napoli, non vuole pagare: minaccia tutti in un supermercato con un coltello

É successo ieri pomeriggio, in un supermarket di una nota catena presente in via Fiumicello a Loreto, a ridosso di via Marina. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale per la segnalazione di una persona armata, i quali sono stati avvicinati da un dipendente del supermercato che ha raccontato loro che un uomo, poco prima, aveva minacciato lui ed altri colleghi con un’arma da taglio e dei pezzi di vetri.

Qualche ora prima, il 29enne era stato invitato a lasciare il supermercato poiché si era rifiutato di pagare i prodotti che aveva in mano. Lui, di tutta risposta, aveva insultato e spintonato un altro dipendente, facendolo rovinare al suolo, per poi appropriarsi del suo cellulare, prima di darsi alla fuga.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, sono riusciti a rintracciare l’uomo che, tra l’altro, sostava nelle vicinanze del supermercato. Alla vista dei poliziotti, il 29enne ha inveito contro di loro brandendo un collo di bottiglia. Senza non poche difficoltà, e dopo anche una colluttazione, l’aggressore è stato bloccato e disarmato. L’uomo dovrà rispondere di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nei suoi confronti anche una denuncia per minaccia aggravata, porto di armi od oggetti atti ad offendere e rapina.