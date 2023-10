Un’ennesima aggressione ai danni del personale sanitario e dei vigilantes a Napoli. Avrebbe preteso una visita immediata per una sua parente colta da malore, aggredendo così non solo le infermiere del pronto soccorso ma anche i vigilantes arrivati per calmare l’aggressore.È successo nella serata di ieri, lunedì 9 ottobre 2023, al CTO, l’ospedale dei Colli Aminei. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della stazione di Capodimonte che hanno avviato le indagini del caso.

Napoli, non vuole attendere il turno: botte e sputi a vigilantes e infermiere

Secondo una primissima ricostruzione, un uomo, ancora in fase di identificazione, ha aggredito il personale medico durante le procedure di Triage per una donna colta da malore. Sono state aggredite due guardie giurate, ferite e refertate con 5 giorni di prognosi per entrambe, e un’infermiera, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Ad una seconda infermiera l’aggressore avrebbe sputato in faccia. Danneggiata anche la porta del pronto soccorso. Sono attualmente in corso le indagini per ricostruire dinamica, motivazioni e identificare il responsabile.

A denunciare l’episodio è stata l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero, che da anni segnala le aggressioni ai danni del personale sanitario. In questo caso si tratterebbe della 75esima aggressione del 2023 tra Asl Napoli 1 e Asl Napoli 2.