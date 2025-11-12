Napoli, nello scooter 48 “Rambo”: in manette 28enne di Afragola

Manca ancora più di un mese al Capodanno, ma i servizi dei Carabinieri del Provinciale di Napoli contro la vendita e l’uso di fuochi illegali entrano già nel vivo. Poche ore fa, nel quartiere Soccavo, un 28enne di Afragola è finito in manette dopo essere stato fermato in via Cinthia con 48 “Rambo”, artifizi pirotecnici esplosivi e non omologati.

I fuochi erano stipati nel bauletto del suo scooter, un carico instabile e pericoloso che avrebbe potuto far saltare in aria il veicolo e mettere in serio pericolo chiunque si trovasse nei paraggi.

Sequestro e arresto per fuochi illegali

Ad arrestarlo i Carabinieri della Stazione di Napoli Rione Traiano, con il supporto degli artificieri del nucleo investigativo di Napoli. La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione, con il supporto dei militari della Compagnia di Casoria. Rinvenuti 200 grammi di marijuana, tre cartucce calibro 12 e materiali per allestire la coltivazione e il confezionamento indoor dello stupefacente.

Il giovane risponderà di detenzione illegale di materiale esplodente e munizioni e sarà denunciato, insieme al padre convivente, per detenzione di droga a fini di spaccio. È stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.