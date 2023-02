Locali sporchi e alimenti mal conservati: chiusi 10 ristoranti etnici nel centro di Napoli. È questo il bilancio dell’ultima operazione dei Carabinieri del Nas di Napoli che, insieme al personale dell’Asl Napoli 1 Centro, hanno controllato numerosi locali del capoluogo partenopeo.

Napoli, Nas in azione: chiusi 10 ristoranti in centro città

I controlli sono stati effettuati questo fine settimana e hanno visto l’impiego di circa una ventina di militari del Nas di Napoli e del personale dell’Azienda sanitaria locale. All’interno delle dieci attività che sono state temporaneamente sospese i carabinieri hanno riscontrato pessime condizioni igienico-sanitarie.

Sono stati sequestrati complessivamente circa 300 chili di cibo, che era conservato in pessime condizioni e quindi considerati potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Al termine delle operazioni, i militari dell’Arma hanno elevato sanzioni per un totale di 40mila euro. L’attività di ispezione proseguirà nelle prossime settimane in altre aree della città.