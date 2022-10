Napoli, musica troppo alta: blitz della Polizia nel noto locale

La musica era troppo alta e disturbava il vicinato quindi hanno deciso di avvertire gli agenti di Polizia che, durante la notte appena trascorsa, sono intervenuti in via Nardones, a pochi passi da piazza del Plebiscito, a Napoli.

Musica troppo alta, la scoperta della Polizia dopo il blitz

Durante gli accertamenti, i poliziotti hanno scoperto non solo che il dj set era abusivo, ma anche precarie condizioni igienico sanitarie e che il locale non aveva nemmeno l’autorizzazione a servire bevande alcoliche.

Il titolare del noto locale di via Nardones è stato sanzionato per la mancata relazione dell’impatto acustico, per l’assenza della licenza per l’alcol e per il dj set abusivo ed è stato deferito all’autorità giudiziaria per le condizioni igienico sanitarie.

Napoli, movida blindata dalla Polizia

Le altre ispezioni sono state svolte in esercizi di discesa Coroglio, via Cappella Vecchia, via Partenope e piazzetta Ascensione. Gli agenti hanno accertato e sanzionato 10 violazioni per eccedenza nell’occupazione di spazio pubblico concesso, per l’assenza di autorizzazioni, per il conferimento dei rifiuti al di fuori dell’orario consentito e per la presenza di tabelle pubblicitarie installate senza autorizzazioni.

Durante le attività di controllo, che hanno riguardato anche la viabilità, sono state numerose le sanzioni per sosta selvaggia e i caschi bianchi hanno fatto rimuovere 46 veicoli, tra automobili e moto. Nella zona di piazza Garibaldi, infine, resta attivo il presidio fino a mezzanotte per evitare che lungo le strade vengano allestiti i mercatini abusivi di vestiti e materiali usati.