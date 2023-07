Stramazza a terra per un malore. La mamma, allettata, resta in casa col cadavere del figlio morto per due giorni. È accaduto a Napoli, in via Argine.

Napoli, muore in casa per un malore: la mamma resta col cadavere per due giorni

La vittima è un 52enne di Ponticelli, stroncata da un malore in casa. L’uomo viveva con la mamma allettata. La donna, 87 anni, era a letto ed è stata trasferita nell’ospedale Pellegrini. Le sue condizioni sarebbero buone. Per l’uomo, invece, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dal portiere dello stabile che da un paio di giorni tentava inutilmente di contattarlo. La porta di ingresso è stata sfondata per salvare la donna allettata e recuperare il corpo del 52enne.