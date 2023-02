Napoli, muore giovane papà: lascia moglie e due bimbi

Il quartiere di San Giovanni a Teduccio è sconvolto per la prematura scomparsa del Sottocapo scelto della Marina Militare, Pietro Mariniello. Il giovane papà era malato da tempo e il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di oggi.

La tragica notizia ha fatto immediatamente il giro del quartiere e sui social. Increduli amici e parenti. Su Facebook, in poche ore, sono comparsi decine di messaggi che ricordano il giovane marinaio. Pietro lascia la moglie e due bimbi piccoli.

“Pietro Mariniello un amico, un fratello. Anni e anni passati a parlare del nostro Napoli fuori la chiesa dopo ogni messa, ero per gioco il tuo juventino e ogni volta che ci vedevamo ci facevamo sempre tante risate. Purtroppo da poco ho saputo che non ci sei più, e questa notizia mi ha spezzato il cuore. Hai scritto una pagina importante della mia vita. Sappi che mi mancherai tanto! Fai buon viaggio Pietro,” scrive Genny.

“Oggi un risveglio troppo brutto te ne sei andato via troppo presto cugino. Non ho parole per descrivere il dolore che ho dai forza ai tuoi genitori e ai tuoi fratelli e sorelle, a tua moglie ma soprattutto stai vicino ai tuoi figli ciao cugino ti ho voluto bene, scrive la cugina Mariarca.