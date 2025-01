Molesta i passeggeri dell’autobus e poi aggredisce i poliziotti. Nel pomeriggio di ieri, a Napoli, la Polizia di Stato ha arrestato un 22enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Napoli, molesta passeggeri sull’autobus e aggredisce i poliziotti. Scatta l’arresto di un 22enne

L’intervento è stato effettuato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale presso corso Arnaldo Lucci, nei pressi della stazione Metropark, a seguito di una segnalazione relativa a persone moleste. Giunti rapidamente sul posto, gli agenti sono stati avvicinati dal conducente di un autobus di linea, il quale ha riferito di essere stato infastidito da due uomini che, dopo aver importunato alcuni passeggeri, avevano costretto l’autista ad allontanarli dal mezzo.

Alla vista degli uomini delle forze dell’ordine, uno dei ha reagito in modo violento, scagliandosi contro di loro con atteggiamento aggressivo. Nonostante le difficoltà, il soggetto è stato fermato grazie all’intervento di una seconda pattuglia. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di una lama in ferro appuntita e di un sacchetto contenente diversi preziosi di cui non ha saputo spiegare la provenienza. Oltre all’arresto per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, l’uomo è stato denunciato per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere. Le autorità stanno effettuando ulteriori accertamenti per chiarire l’origine dei beni rinvenuti.