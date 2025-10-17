La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane napoletano, gravemente indiziato di detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, lesioni e pornografia minorile ai danni di una minore.

Napoli. Minorenne abusata e filmata durante i rapporti: il materiale veniva condiviso online: arrestato giovane

Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica – IV Sezione Indagini “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione” – e compendia gli esiti di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura e condotta dalla Squadra Mobile partenopea.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane avrebbe minacciato la vittima di diffondere immagini e video a contenuto sessualmente esplicito che la ritraevano, costringendola così, con violenza, a subire un rapporto sessuale completo. In più occasioni, l’uomo avrebbe inoltre condiviso con altre persone materiale registrato durante gli atti sessuali.

Il grave quadro indiziario ricostruito dagli investigatori ha portato all’emissione della misura cautelare, eseguita nella giornata di ieri, giovedì 16 ottobre. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e verificare la diffusione del materiale illecito.