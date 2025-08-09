Nei giorni 5 e 7 agosto, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno intensificato i controlli contro la vendita di merce contraffatta e l’abusivismo commerciale lungo Via Toledo, cuore pulsante dello shopping partenopeo.

Napoli, maxi-sequestro in Via Toledo: oltre 8.700 articoli abusivi: 2 denunciati

L’operazione, condotta dai “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego, ha portato al sequestro di oltre 8.700 articoli privi di licenza e 740 magliette e gadget falsi della SSC Napoli.

Due persone sono state denunciate per contraffazione e ricettazione, altre dieci segnalate per commercio abusivo. Tra i fermati anche un cittadino straniero irregolare, avviato alle procedure di espulsione.