Durante un controllo nell’abitazione di una 33enne, tra San Giovanni e Barra, a Napoli, la Polizia ha trovato un vero e proprio emporio di droga. In particolare 9 bustine di marijuana, 6.300 euro in contanti e un mazzo di chiavi. Gli agenti, insospettiti, con il supporto di un’Unità Cinofila, hanno controllato anche un locale adiacente. Lì sono stati rinvenuti un’arma e oltre 20 kg di stupefacenti. La donna, già nota per alcuni precedenti, è finita in manette per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è stata anche denunciata per ricettazione.

Napoli, maxi blitz a San Giovanni: 33enne sorpresa con oltre 20 kg di droga

Ad eseguire l’operazione sono stati i Falchi della Squadra Mobile. All’interno della casa della 33enne i poliziotti hanno rinvenuto, nello specifico, una pistola Glock cal. 9×21 rubata, circa 200 cartucce di vario calibro, numerosissime buste contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 12 kg, circa 8 kg di hashish, circa 100 grammi tra cocaina e metanfetamina e 5 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.