Un tremendo lutto scuote il quartiere Forcella a Napoli per la prematura scomparsa di Martina Pompeo. La giovane, di soli 23 anni, è deceduta nella giornata di ieri, giovedì 9 febbraio, a causa di un terribile male.

Napoli, Martina muore a 23 anni

La notizia ha fatto immediatamente il giro del quartiere e del web. In poche ore i social sono stati inondati di messaggi, post e foto per salutare Martina. Nella mattinata di oggi, invece, sono stati celebrati i funerali alla presenza di una foltissima folla commossa ed in lacrime. Parenti, amici, semplici conoscenti e anche rappresentanti dell’associazione Madonna dell’Arco, tutti uniti nel dolore per l’ultimo saluto alla 23enne.

“L’ho vista sempre vestita di bianco devota alla madonna – scrive Mary – a 23 anni nel pieno dell’età della spensieratezza sei volata in cielo… In cielo da quella madonna che ti ha visto sempre marciare a passetto… Eri sempre una delle prime e sempre presenti quando dovevi uscire con la tua associazione, ricordo che venivi a vedere anche a noi ..assieme alla tua cara amica..Combattere per un male non tuo non mi capacito veramente…Non si può veramente spiegare. Ciao Martina Siamo tutti vicino alla tua famiglia”.