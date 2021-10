È in salvo il giovane di Piano di Sorrento che nella giornata di ieri è stato colpito da un fulmine durante un temporale. L’uomo era in sella alla sua moto quando pioggia e fulmini hanno colpito la città in provincia di Napoli.

Centauro colpito da un fulmine

Mentre percorreva il tratto di strada, il centauro è stato colpito al braccio da una forte scarica elettrica. Ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra. Il tutto è accaduto davanti agli occhi di un passante che fortunatamente ha avuto la prontezza di soccorrerlo.

In un post sui social il ragazzo ha scritto: “Volevo ringraziare il gentile signore che mi ha soccorso. Sono stato colpito da un fulmine mentre stavo sullo scooter un po’ prima del imbocco di via dei Platani a Piano di Sorrento. Per fortuna solo una forte scossa elettrica al braccio ed un forte bagliore. Sono stato fortunato, non ricordo se l’ho ringraziato.”