Una donna, colpita improvvisamente da un infarto, è stata salvata dagli operatori del 118. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 febbraio, in via Marina a Napoli.

Napoli, malore in auto: donna salvata dagli operatori del 118

A raccontare la disavventura della donna a lieto fine è l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, guidata da Manuel Ruggiero. La donna, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe avvertito un malore mentre era nella sua auto nei pressi del bar “Il Ciottolo” in via Amerigo Vespucci.

Sul posto è giunta immediatamente un moto del 118. I sanitari, rendendosi conto subito della situazione, dopo le prime cure mediche, hanno scortato l’auto della donna all’ospedale Loreto Mare. Lì la paziente è stata subito intubata e sottoposta alle manovre salvavita.

“I nostri complimenti vanno agli equipaggi 118 – scrive Nessuno Tocchi Ippocrate – ma soprattutto al personale della rianimazione del Loreto Mare che, nonostante sia un pronto soccorso “non attivo”, hanno fatto tutte le manovre necessarie per tenere in vita la paziente. Direttore Verdoliva, Governatore De Luca, noi siamo il personale sanitario, siamo nati per aiutare! Aprite i cancelli del Loreto Mare! È il popolo che ve lo chiede, è il popolo che ha bisogno di noi!”.